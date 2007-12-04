Вступление Украины в ВТО натолкнулось на еще одно препятствие

Заседание рабочей группы по вступлению Украины в ВТО не может состояться из-за неурегулированности вопроса экспортных пошлин - источник

Киев. 3 декабря. УНИАН. Заседание рабочей группы по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию не может состояться из-за неурегулированности вопроса с ЕС касаемо экспортных пошлин.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономики Украины, близкий к переговорному процессу вступления Украины в ВТО.

«Пока ничего нельзя сказать о дате проведения заседания рабочей группы. Прежде надо урегулировать вопрос касаемо пошлин с ЕС», - отметил источник.

Он подчеркнул, что для завершения процесса вступления Украины в ВТО в 2007 году урегулировать вопрос и провести заседание рабочей группы нужно до середины декабря.

В службе заместителя министра экономики Украины Валерия ПЯТНИЦКОГО УНИАН сообщили, что заседание рабочей группы по вступлению Украины в ВТО в конце прошлой недели не проходило, и вряд ли его можно ожидать на текущей неделе.

Как сообщал УНИАН, ранее министр экономики Украины Анатолий КИНАХ сообщал, что заседание рабочей группы по вступлению Украины в ВТО в Женеве пройдет в период с 30 ноября по 2 декабря. Заседание Генерального совета ВТО, на котором может быть определена дата специального заседания Генсовета для принятия окончательного решения о вступлении Украины в ВТО, намечено на 18-19 декабря.

Напомним, 28 ноября стало известно, что Европейский Союз выдвинул последнее требование относительно вступления Украины во Всемирную торговую организацию - Киеву необходимо выполнить требование Брюсселя относительно пересмотра регулирования экспортной пошлины.

В ответ на это, первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина готова отменить экспортные пошлины после вступления в силу договора о зоне свободной торговли с ЕС.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что среди членов ВТО нет одинакового понимания отмены экспортных пошлин. "Если ЕС стоит на этой позиции, то такой влиятельный член ВТО, как Аргентина, занимает противоположную позицию", - отметил он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что уставом ВТО и другими документами этой организации не требуется отмены пошлин. Требования ЕС об отмене пошлин Н.АЗАРОВ назвал "искусственным препятствием на пути вступления Украины в ВТО". Он высказал надежду, что оно будет последним.