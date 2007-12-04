Стандарты безопасности и качества продуктов в Украине давно устарели

Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) указывает на необходимость разработки новых требований к безопасности и качеству продукции, определенных Законом «О безопасности и качестве продуктов питания».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил начальник Научно-исследовательского центра испытания продукции при Госпотребстандарте Владимир СЕМЕНОВИЧ.

По его словам, в настоящее время в качестве основного нормативного документа по качеству продукции используются устаревшие «Медико-биологические требования к качеству и безопасности пищевых продуктов», разработанные и утвержденные в 1989 году, тогда как Законом «О безопасности и качестве продуктов питания» на Министерство здравоохранения была возложена функция разработки новых стандартов. В.СЕМЕНОВИЧ отметил, что Минздрав до сих пор не разработало соответствующий документ.

При этом, по его словам, устаревший нормативный акт содержит перечень пестицидов, который не учитывает увеличение видов средств защиты растений, использующихся в производстве продукции растиниеводства последнее двадцатилетие.

Кроме того, В.СЕМЕНОВИЧ указал на нецелесообразность отмены обязательной сертификации импортных продуктов питания и сужения перечня обязательной сертификации отечественных продуктов питания, что было осуществлено в рамках процесса вступления Украины во Всемирную торговую организацию. Специалист отметил, что выборочные исследования научного центра при Госпотребствандарте показали, что многие из продуктов не отвечают стандартам качества, а некоторые несут угрозу здоровью граждан. В качестве примеров В.СЕМЕНОВИЧ привел факты повышенного содержания фосфороорганических пестицидов и нитратов в винограде происхождением из Турции и Италии, а также в зелени, импортируемой из Польши, Грузии, Турции, Латвии и других стран.

«Главное, у нас нет действенного законодательства об ответственности производителей, поставщиков и импортеров продукции, потому что сегодня те штрафные санкции, которые предусмотрены законами, - они смехотворны», - сказал эксперт, отметив при этом, что в Европе законодательством такая ответственность регламентируется жестче.