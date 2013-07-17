Суд признал жилую многоэтажку при храме незаконной

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, 15 июля Тернопольский окружной административный суд признал незаконными и отменил градостроительные условия на ул. Гетмана Орлика в Тернополе, удовлетворив соответствующий иск прокуратуры.

В пресс-службе отметили, что основанием для защиты прокуратурой интересов территориальной общины в судебном порядке стало нарушение управлением градостроительства, архитектуры и кадастра Тернопольского городского совета Закона Украины «Об основах градостроительства».

Выяснилось, что земельный участок, площадью свыше 1 га был выделен для строительства и обслуживания храма. В 1999 году на него оформлен государственный акт на право постоянного пользования.

В то же время, в 2012 году управление градостроительства издало градостроительные условия и ограничения для строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, что противоречит функциональному назначению земельного участка, указанного в государственном акте.

Как сообщал УНИАН, тернопольский храм Святых Владимира и Ольги строится уже 14 лет.

Конфликт между частью прихожан и отцом-настоятелем возник в феврале 2013 года, когда на территории церкви стали вырубать деревья. Вскоре отец-настоятель Роман Цюпка признался, что на территории храма будет построена многоэтажка, мол, благодаря этому удастся достроить храм за средства инвестора-застройщика.

Прихожане в открытом письме призвали патриарха Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука не допустить строительства многоэтажного дома на территории их церкви.

В марте 2013 года, по обращению народного депутата Ивана Стойко, к которому обратились противники этого строительства, прокуратура начала проверку законности строительства многоэтажки.

Заместитель начальника городского управления градостроительства, архитектуры и кадастра Данила Чепиль, который также возглавляет приходской совет этого храма, на одной из встреч с людьми, которые протестовали против строительства, заверил, что все происходит в рамках закона, поскольку приход как зарегистрированное юридическое лицо получил земельный участок и в соответствии с уставом имеет право застраивать свою территорию.