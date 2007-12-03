АКБ “ТАС-Коммерцбанк” изменил название на Открытое акционерное общество “Сведбанк” (Swedbank). Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, 3 декабря 2007 года Шевченковская районная государственная администрация в Киеве зарегистрировала новую редакцию Устава банка с новым названием. Решение о переименовании было принято 15 октября 2007 года на собрании акционеров банка.

Как сообщалось, в феврале т.г. председатель Правления ТАС-Коммерцбанка и прежний его собственник Сергей ТИГИПКО не исключал сохранения в новых названиях ТАС-Коммерцбанка и ТАС-Инвестбанка бренда ТАС. По словам банкира, «ТАС» мог бы остаться, так как является узнаваемым брендом.

Справка УНИАН. АКБ «ТАС-Комерцбанк» (в 1991-1996 гг. - Инновационный банк «Интеллект», в 1996-2001 гг. - АКБ «Киев-Приват») - материнский банк банковского холдинга ФГ «ТАС».

Активы банка на конец сентября составляли 6 млрд. 604 млн. 177 тыс. грн., обязательства - 6 млрд. 027 млн. 117 тыс. грн., собственный капитал - 567 млн. 390 тыс. грн.

Чистая прибыль «ТАС-Комерцбанка» за январь-сентябрь против аналогичного периода прошлого года снизилась на 36,5% - до 8,4 млн. грн.

7 февраля 2007 года акционеры АКБ «ТАС-Коммерцбанк» подписали договор о продаже 99,9978% акций банка и его дочернего банка «ТАС-Инвестбанк» банку Swedbank (Швеция).

Стоимость приобретения складывается из первоначального платежа в объеме 735 млн. долл., включающего взнос в уставный капитал банка в размере 50 млн. долл.