Украина может экспортировать до 27 миллионов тонн зерна

На такой шаг правительство может пойти в случае, если в стране будут искусственно завышаться цены. Об этом в ходе рабочей поездки в Полтавскую область сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"В Кабмине состоится совещание под председательством первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова. На нем мы рассмотрим, сколько средств тратят аграрии на услуги, связанные с зерновой логистикой. И если где-то есть завышение цены, в работу включится Антимонопольный комитет. А правительство, в свою очередь, готово пойти на временное снижение стоимости услуг, предоставляемых предприятиями инфраструктуры зернового рынка", - подчеркнул министр.

Николай Присяжнюк также отметил, что сейчас сельхозпроизводители активно экспортируют зерновые, поэтому поднятие цены на логистические услуги неприемлемо. Всего, по его словам, в этом маркетинговом году на внешние рынке будет поставлено до 27 млн т зерна.