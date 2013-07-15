В Почаев прибывает крестный ход с мощами князя Владимира

Как сообщили УНИАН организаторы крестного хода – международная общественная организация «День Крещения Руси», в Свято-Успенскую Почаевскую лавру ковчег с мощами крестителя Руси доставят из Кривого Рога. Молитвенное шествие по городам России, Беларуси и Украины проходит по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Сегодня в Успенском соборе Почаевской лавры будет отслужено Всенощное бдение, во время которого верующие смогут приложиться к святым мощам Крестителя Руси.

Завтра, 16 июля, в лавре будет отслужена праздничная Божественная литургия и молебен святому князю Владимиру, после чего крестный ход с мощами отправится в Ужгород.

Как сообщили организаторы международного молитвенного шествия, 14 июля в Кривом Роге прошли торжества, посвященные 1025-летию Крещения Киевской Руси, которые возглавил Управляющий делами УПЦ, ректор КДАиС митрополит Бориспольский Антоний.

В рамках празднования на площади перед кафедральным собором был освящен памятник священномученикам Онуфрию и Порфирию, первым епископам Криворожским, 75 лет со дня мученической кончины которых исполнилось в текущем году.

С 10 по 13 июля Крестный Ход в честь 1025-летия Крещения Руси посетил Днепропетровск.

По информации МОО «День Крещения Руси», 12 июля мощам Крестителя Руси поклонились около 2 тыс. байкеров из Украины, России и Беларуси, которые специально для этого прибыли в Днепропетровск.

Дальнейший график движения крестного хода: Черновцы – Свято-Успенская Почаевская лавра (14 – 16 июля); Ужгород (17 –18 июля), Святогорск – Донецк – Луганск (19 – 22 июля), Харьков (23 – 24 июля), Чернигов (25 – 26 июля).

Крестный ход завершится 27 июля в Киеве, на Крещатике, после чего состоится грандиозный концерт с участием легендарных музыкантов из Украины, России, Беларуси, сводного хора киевских монастырей, Кубанского казачьего хора.

С праздничной сцены выступят представители духовенства, известные деятели науки, культуры и спорта. На экранах будет демонстрироваться 3D-анимация, рассказывающая о Крещении Руси.