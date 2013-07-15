Совет ВТО обсудил защитные меры, принятые Украиной - министерство

В частности, были обсуждены введение специальных пошлин на импорт легковых автомобилей (заявление Японии); введение импортной квоты на коксующийся уголь (запросы ЕС и США); намерение Украины по пересмотру тарифных обязательств, согласно ст. XXVIII ГАТТ 1994 (заявления Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), Австралии; Канады, Чили, Египта, ЕС, Гватемалы, Гонконга, Исландии, Израиля, Японии, Кореи, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Турции и США).

«Решение применить специальные пошлины стало результатом тщательного и объективного расследования проведенного соответствующими органами власти в Украине, которые сделали вывод, что в результате значительного увеличения импорта автомобилей, появилась угроза нанесения серьезного вреда отечественной автомобильной промышленности. Согласно положениям Соглашения ВТО о защитных мерах в случае возникновения такой угрозы, и учитывая результаты расследования, странам-членам разрешается вводить временные защитные меры, на прозрачной и недискриминационной основе, как это сделала Украина», - так в МЭРТ прокомментировали реакцию украинской делегации на заявление Японии и сообщение России по спецпошлине на импортные авто.

«В соответствии с требованиями соответствующих правил ВТО, Украина, стремясь поддерживать существенно эквивалентный уровень уступок, конструктивно привлекала к участию в содержательных консультациях заинтересованные страны-члены. Украина заявила,что она готова продолжить эти консультации, чтобы найти общее решение по этому вопросу, учитывая при этом право Украины принять меры,предусматриваемые правилами ВТО в случае возникновения угрозы серьезного ущерба в результате существенного увеличения импорта. В связи с сообщением России о намерении приостановить ряд уступок, делегацией Украины было отмечено стремление найти взаимную договоренность с Россией и другими заинтересованными странами-членами, предусматривающую компенсацию с минимальным негативным влиянием на международную торговлю», - сказано в сообщении МЭРТ.

При обсуждении ограничения импорта кокса, украинская делегация сообщила о либерализации мер по импорту кокса и внедрении квоты объемом 210 тыс тонн, соответствующей традиционным объемам импорта, согласно постановлению Кабмина №462 от 3 июля с.г.

При обсуждении пересмотра Украиной тарифных обязательств, представитель нашей делегации подчеркнул, что ст. XXVIII ГАТТ 1994 является действующей нормой ВТО, которая служит законным целям торговой политики. «Любая страна-член ВТО имеет право ссылаться на нее и применять ее, если сочтет необходимым по соображениям торговой политики. Украина намерена модифицировать, а не повышать, тарифные обязательства прозрачно и в соответствии с положениями статьи XXVIII ГАТТ 1994», - сказано в сообщении МЭРТ.