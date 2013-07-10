Чиновники райадминистрации подарили частникам землю на берегу Черного моря

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Согласно сообщению, в частности, установлено, что должностные лица Овидиопольской райгосадминистрации без необходимых согласований утвердили строительство за пределами поселка Каролино-Бугаз - непосредственно на песке побережья Черного моря. В дальнейшем должностные лица безвозмездно передали частным лицам в собственность земли общей площадью около 5 га, которые по нормативной оценке стоят более 8,5 млн грн.

Прокуратурой Одесской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Согласно Уголовному кодексу Украины санкция статьи, которая инкриминируется подозреваемым, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.