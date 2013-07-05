Заседание украинско-американского торгового совета состоится в октябре

Об этом сообщил министр экономического сотрудничества и торговли Игорь Прасолов 4 июля в ходе встречи с руководителем украинско-американского делового совета Моргана Вильямса.

«Есть вопросы, очень волнующие нас, которые поднимают американские компании. У нас в рамках работы украинско-американского совета по торговле и инвестициям была создана экспертная группа по вопросам торговли, как исполнительный механизм совета. Первое заседание экспертной группы было проведено 5 февраля этого года. Мы заинтересованы в продолжении работы как совета, так и экспертной группы. Главой украинской части совета является первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов. Дата очередного совета будет согласовываться. Ориентируемся примерно на октябрь 2013 г.», - сказал Прасолов.

Он подчеркнул, что одним из важнейших вопросов украинско-американского диалога является защита интеллектуальной собственности. «Мы работаем в этом направлении очень серьезно. Делаем шаги, чтобы прийти к нормальной цивилизованной ситуации. Сейчас подготовлен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав». И мы надеемся в скором времени его принять», - отметил министр.

По его словам, сейчас дорабатываются и готовятся к подписанию договоры по легализации программного обеспечения не только с Microsoft, но и относительно программных продуктов других компаний, будет увеличен штат инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности.

Также во время встречи Игорь Прасолов и Морган Вильямс обсудили некоторые вопросы, касающиеся пересмотра таможенных тарифов в рамках ВТО, антидемпинговых мероприятий против украинской химической продукции, ситуацию в авиационной сфере.