Мороженое с пользой для всех от ТМ «Рудь» – «Без цукру»!

Самым полезным лакомством является мороженое, приготовленное из натуральных продуктов, сливок и молока. Именно такой продукт принесет пользу, отлично успокоит нервы, снимет умственное напряжение, поможет при бессоннице.

Мороженое в своем составе содержит полезную аминокислоту-триптофан. Данная кислота участвует в выработке гормона счастья – серотонина. Диетологи советуют употреблять мороженое при истощении, малокровии. И даже врачи, которые лечат ангины, советуют, есть его регулярно. Такой метод помогает вырабатывать иммунитет, горло постепенно привыкает к пониженным температурам. Здоровые люди могут кушать мороженое хоть каждый день, но, конечно же, нужно учитывать все потребляемые в течение дня калории. Сегодня, многие люди, заботящиеся о своем здоровье, переходят с сахара на фруктозу, для того чтобы снизить калорийность продуктов и заменить в своем рационе «легкоусвояемый» сахар. Для этого подходят так называемые «диетические продукты» или «сладости для диабетиков». Понятие «для диабетиков» абсолютно не нужно бояться, так как диабетический или диетический продукт подразумевают под собой только то, что в его составе сахар заменен сахарозаменителем – фруктозой, сорбитом, стевией… Фруктоза - это сахар, содержащийся во фруктах, меде. Ее еще называют "медленным сахаром", фруктоза усваивается клетками, не требуя гормона инсулина и не вызывая - как сахар - гормональных всплесков, что очень важно для правильного функционирования организма.

Мороженое на фруктозе по консистенции и вкусу не отличается от мороженого на сахаре. Компания «Рудь» - лидер в производстве качественного мороженого, предлагает оценить по достоинству новинку – мороженое в вафельном стаканчике «Без цукру» 3,0% жира. Данное мороженое не содержит сахара, и изготавливается исключительно на фруктозе, что сохраняет (в отличие от сахара) в организме запасы железа и цинка; к тому же фруктоза менее аллергична, чем обычный сахар, поэтому ее вводят в рацион детей, диабетиков и аллергиков. Освежающим мороженым «Без цукру» особенно приятно насладиться в жаркий, летний день. Порция мороженого на фруктозе от ТМ «Рудь» весит 65 г., содержит всего 100 ккал и в количестве 1 пачки в день это лакомство разрешено ежедневно употреблять даже людям больным сахарным диабетом.

Наслаждайтесь с пользой!