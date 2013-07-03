Депутаты предложили сделать Бурштын городом областного значения

Соответствующее постановление он уже зарегистрировал в Верховной Раде Украины.

Как отмечает Владимир Купчак, Бурштын, который сейчас относится к Галицкому району,имеет 500-летнюю историю. К тому же он был районным центром в 1944-1962 гг., однако потерял этот статус, сообщает РБК-Украина.

Бурштын сегодня - это, прежде всего, промышленный центр, недалеко от которого работает крупнейшая на Прикарпатье ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией даже часть Европы. Всего в городе проживает более 15 тыс. жителей.

"Бурштын- это очень зеленый, цветущий и живописный город. Уникальное местонахождение,неповторимые пейзажи и дружелюбные люди - все это делает его прекрасным местом для отдыха и туристических прогулок", - говорит Владимир Купчак.

Народный депутат убежден, что предоставление Бурштыну нового статуса позволит увеличить поступления в городской бюджет, создать новые рабочие места, а значит -обеспечит финансовую и экономическую независимость и улучшит инвестиционный климат.

"Уверен,что все это будет способствовать развитию не только основных отраслей производства в городе, но и даст новый толчок для развития туризма на Ивано-Франковщине", - подчеркнул Владимир Купчак.

Он надеется, что парламент поддержит его инициативу. Тем более что соответствующее решение приняла городская громада и Бурштынский городской совет. К тому же поддержали его Ивано-Франковский областной совет и областная госадминистрация.