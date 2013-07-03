Кабмин образовал оргкомитет детского Евровидения

Об этом говорится в Распоряжение правительства № 448 от 26 июня.

Согласно документу, Национальной телекомпании поручено обеспечить подготовку и проведение 25-30 ноября 2013 г. в г. Киеве детского песенного конкурса “Евровидение-2013” в соответствии с требованиями Европейского вещательного союза. Министерству иностранных дел поручено обеспечить оформление виз для въезда в Украину по нулевой тарифной ставке консульского сбора участникам детского песенного конкурса “Евровидение-2013” и представителям Европейского вещательного союза по спискам, поданным Государственным комитетом телевидения и радиовещания. Правительство рекомендовало Государственному управлению делами способствовать проведению детского песенного конкурса “Евровидение-2013” в Национальном дворце искусств “Украина”.

Кроме того, согласно плану мероприятий по подготовке и проведению детского песенного конкурса “Евровидение-2013, оргкомитет и профильные ведомства должны обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения во время проведения конкурса, организацию пропуска через государственную границу участников и гостей, а также товаров и транспортных средств, которые перемещаются ими, упорядочение территории, прилегающей к Национальному дворцу искусств “Украина”, и вечернюю праздничную иллюминацию, обеспечить популяризацию конкурса в Украине и за рубежом, изготовление презентационной и сувенирной продукции.