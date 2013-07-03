Украинская морская пехота отметила юбилей

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре украинских ВМС, во время торжеств на территории военной части был открыт памятник Герою Советского Союзу, легендарному участнику Николаевского десанта Константину Ольшанскому. Ленту перерезали и возложили цветы к памятнику командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин, представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Виктор Плакида и городской голова города Феодосия Александр Бартенев. В церемонии также приняли участие учащаяся молодежь Феодосии, духовенство, жители города, родные и близкие военнослужащих.

Также в этот день был проведен ритуал возложения цветов к памятнику участникам Феодосийского десанта на набережной города, торжественное собрание и праздничный концерт.

Городской голова Феодосии, поздравляя морских пехотинцев, отметил: «Городу повезло, что в нем дислоцируется подразделение украинской морской пехоты. Население знает вас, любит, уважает. Практически ни одно общегородское мероприятие не проходит без участия «черных беретов». За последние годы среди молодежи города значительно вырос интерес к героическому прошлому нашего народа, и отрадно, что в значительной мере и благодаря морским пехотинцам успешно осуществляется и, уверен, будет осуществляться военно-патриотическое воспитание молодежи».

Командующий ВМС ВС Украины отметил, что новый род сил Вооруженных Сил Украины создавался на высоком патриотическом подъеме. «Помогала вся страна», - подчеркнул он.

Ильин поблагодарил ветеранов морской пехоты. Он также подчеркнул: «Наши «черные береты» ежедневно доказывают, что они – элита флота. Стоит лишь вспомнить миротворческую миссию в Косово, дежурство в боевой тактической группе «Хелброк» Европейского Союза, участие в «Ротационных силах Черноморского региона».

Уже за неделю подразделение морской пехоты ВМС ВС Украины во время украинско-американского учения «Си бриз-3013» будет сдавать очередной экзамен на владение международными стандартами, добавил Ильин. Вице-адмирал выразил уверенность, что украинские морские пехотинцы справятся с поставленными задачами и в дальнейшем достойно будут следовать своему девизу - «Верен всегда!».