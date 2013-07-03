Задержан мужчина, который из-за 50 грн задушил школьника

Как сообщили сегодня УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, которая осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту убийства 13-летнего жителя села Бовшев Галицкого района, трагедия произошла 29 июня этого года.

Досудебным следствием установлено, что школьник, решив сделать подарок своему отцу, собрал металлолом и намеревался сдать его. Стоимость собранного металла ориентировочно составляла 50 грн. Мальчик за помощью обратился к своему знакомому, жителю села Заднестрянск Галицкого района.

Однако 30-летний молодчик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил забрать металл себе. Схватив подростка за шею, задушил его, после чего тело ребенка бросил в пруд.

В настоящее время задержанный находится в СИЗО г. Ивано-Франковска.