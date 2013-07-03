Милиционеров приговорили за избиение из мести

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, 27 июня приговором Маловисковского районного суда бывшие работники райотдела милиции признаны виновными в совершении преступления. Суд согласился с предложением государственного обвинителя, назначив работникам милиции наказания в виде трех и четырех лет лишения свободы, с лишением специального звания – капитана и старшего лейтенанта милиции.

Подельник преступления осужден к трем годам лишения свободы. После оглашения приговора в зале суда все три подсудимых были взяты под стражу.

Суд доказал, что летом 2012 года правооохранители совместно со своим знакомым, руководствуясь местью за избиение брата одного из милиционеров, вывезли двух жителей района в лес вблизи села Каменка, где причинили им телесные повреждения с применением специальных средств. Другому потерпевшему телесные повреждения были нанесены по месту проживания.