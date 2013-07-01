Законопроект о трансфертных ценах не затронет малый бизнес - эксперт

«Прежде всего, я бы отметил то,что подняли порог контролируемых законопроектом операций с 10 млн грн до 50 млн грн. В этой части стало легче какому-то количеству предприятий, в частности,среднего и малого бизнеса. Контроль переориентировался на крупных плательщиков налогов. Это главный критерий улучшения этого законопроекта», - заметил эксперт.

В то же время, по его мнению,требует корректировки норма законопроекта, предусматривающая, что в перечень контролируемых законопроектом операций вошли операции с несвязанными лицами, которые зарегистрированы в юрисдикциях с более низкими, по сравнению с Украиной, ставками налогообложения.

Управляющий партнер PSP Audit также поддержал инициативу главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко несколько снизить предусмотренные в законопроекте штрафы.

Сушко подчеркнул, что метод трансфертного ценообразования из имеющихся на сегодня в мире самый эффективный в борьбе с оффшорами. По его мнению, Украина в нем сегодня нуждается особенно.

Напомним, что ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу правительственный законопроект No.2515 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного ценообразования".