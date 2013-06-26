Пограничники обстреляли телеги с маком

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

В субботу ночью пограничники Южного регионального управления совместно с работниками таможни заметили несколько гужевых подвод, которые двигались в направлении украинского населенного пункта Копыще и белорусского Милошевичи.

При задержании нарушителей правоохранители встретили достаточно жесткое физическое сопротивление со стороны нескольких неизвестных, их личности сейчас устанавливаются. Чтобы пресечь это сопротивление, пограничники и таможенники вынуждены были осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх, а когда это не принесло эффекта – применить спецсредства для отстрела резиновых пуль для поражения нарушителей.

Неизвестные убежали. Организовав поиски, вблизи села Копыще Олевского района пограничники обнаружили 2 гужевых подводы и 107 разбросанных пакетов. В них находилось почти 4 тыс. 300 кг семян мака. Точную стоимость и количество задержанного груза выясняют эксперты.

Охранники границы о событии сообщили сотрудникам МВД, СБУ и прокуратуры области.

В ходе розыскных мероприятий было установлено 9 лиц, которые, возможно, причастны к этой противоправной деятельности. Теперь проводятся проверочные мероприятия и выясняются точные подробности события.