Ющенко написал Януковичу письмо о книгах
...чтобы нефтетрейдеры и библиотеки не стояли "на одной ступени"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит правительство Украины при доработке проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» увеличить расходы на поддержку украинского книгоиздания и книгораспространения.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, письмо соответствующего содержания глава государства направил в адрес премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
В письме В.ЮЩЕНКО отмечает, что ситуация, сложившаяся вокруг объектов издательского дела в результате внедрения без детальной прогнозно-аналитической проработки статьи 118 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», привела к выселению или угрозе выселения ряда издательства и книжных магазинов. «Предусмотрев конкурсные принципы при заключении договоров на аренду офисных и производственных площадей, законодатель поставил на одну ступень по своей платежеспособности, с одной стороны, владельцев ресторанов, казино, магазинов готовой одежды, газо- и нефтетрейдеров и тому подобное, с другой – творческие союзы, картинные галереи, художественные мастерские, библиотеки, государственные и частные издательства, книжные магазины», – подчеркивает Президент Украины.
Он обращает внимание премьер-министра на то, что правительство в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» не предусмотрело в перечне объектов, на которые не распространяются конкурсные принципы при заключении договоров на аренду государственного и коммунального имущества, издательства и книжные магазины. В связи с чем В.ЮЩЕНКО просит внести соответствующие изменения в статью 85 указанного законопроекта.
Кроме того, правительство не приняло во внимание предложение, направленное Президентом в июне этого года, предусмотреть в проекте госбюджета на 2008 год существенное увеличение расходов в рамках бюджетных издательских программ – Министерства образования и науки Украины (150 млн. грн.), Государственного комитета телевидения и радиовещания (40 млн. грн.), Министерства культуры и туризма (42 млн. грн.). На сегодня в соответствии с Дополнением 3 отмеченного законопроекта на издание, приобретение, хранение и доставку учебников и пособий для студентов высших учебных заведений, учеников общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений и воспитанников дошкольных учебных заведений предусмотрены 129,96 млн. грн., на выпуск книжной продукции по программе «Украинская книга» – 20 млн. грн., на обеспечение развития и применения украинского языка – 21 млн. грн., в том числе на закупку книжной продукции украинских издательств для пополнения фондов библиотек – 9 млн. гривен.
«Учитывая необходимость наиболее действенной поддержки украинского книгоиздания и книгораспространения прошу учесть это при доработке проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год», – говорится в письме главы государства.