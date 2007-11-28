Ющенко написал Януковичу письмо о книгах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит правительство Украины при доработке проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» увеличить расходы на поддержку украинского книгоиздания и книгораспространения.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, письмо соответствующего содержания глава государства направил в адрес премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В письме В.ЮЩЕНКО отмечает, что ситуация, сложившаяся вокруг объектов издательского дела в результате внедрения без детальной прогнозно-аналитической проработки статьи 118 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», привела к выселению или угрозе выселения ряда издательства и книжных магазинов. «Предусмотрев конкурсные принципы при заключении договоров на аренду офисных и производственных площадей, законодатель поставил на одну ступень по своей платежеспособности, с одной стороны, владельцев ресторанов, казино, магазинов готовой одежды, газо- и нефтетрейдеров и тому подобное, с другой – творческие союзы, картинные галереи, художественные мастерские, библиотеки, государственные и частные издательства, книжные магазины», – подчеркивает Президент Украины.

Он обращает внимание премьер-министра на то, что правительство в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» не предусмотрело в перечне объектов, на которые не распространяются конкурсные принципы при заключении договоров на аренду государственного и коммунального имущества, издательства и книжные магазины. В связи с чем В.ЮЩЕНКО просит внести соответствующие изменения в статью 85 указанного законопроекта.

Кроме того, правительство не приняло во внимание предложение, направленное Президентом в июне этого года, предусмотреть в проекте госбюджета на 2008 год существенное увеличение расходов в рамках бюджетных издательских программ – Министерства образования и науки Украины (150 млн. грн.), Государственного комитета телевидения и радиовещания (40 млн. грн.), Министерства культуры и туризма (42 млн. грн.). На сегодня в соответствии с Дополнением 3 отмеченного законопроекта на издание, приобретение, хранение и доставку учебников и пособий для студентов высших учебных заведений, учеников общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений и воспитанников дошкольных учебных заведений предусмотрены 129,96 млн. грн., на выпуск книжной продукции по программе «Украинская книга» – 20 млн. грн., на обеспечение развития и применения украинского языка – 21 млн. грн., в том числе на закупку книжной продукции украинских издательств для пополнения фондов библиотек – 9 млн. гривен.

«Учитывая необходимость наиболее действенной поддержки украинского книгоиздания и книгораспространения прошу учесть это при доработке проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год», – говорится в письме главы государства.