Старшина-пиротехник погиб при подготовке боеприпасов к взрыву

Сегодня при проведении работ по уничтожению боеприпасов 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов под Новобогдановкой в Запорожской области в результате обвала грунта один пиротехник погиб и еще один госпитализирован.

Об этом УНИАН сообщили в Запорожском территориальном управлении МЧС, отметив, что информация о ЧП поступила сегодня в 12.20.

"Обвал произошел в момент, когда пиротехники готовили траншею для закладки боеприпасов с целью их последующего уничтожения путем контролируемого подрыва, который, согласно технологии, производится под землей", - сообщили в УМЧС, отметив, что в результате обвала 2 человека оказались заживо погребенными.

"Одного из пострадавших удалось достать живым, и сейчас лейтенант, получивший в результате обвала множественные повреждения, находится в Мелитопольской центральной районной больнице. Второй пиротехник - старшина 1978 г.р., оказавшийся засыпанным в результате обвала, погиб", - сообщили в МЧС.

Как сообщал УНИАН, 18 мая под Новобогдановкой на территории уничтожения снарядов с 275-й базы хранения артбоеприпасов при закладке очередной партии снарядов для планового уничтожения методом подрыва произошел несанкционированный взрыв, в результате которого погибли 2 человека - военнослужащие внутренней службы (1980 г.р. и 1984 г.р.) и пострадал капитан внутренней службы (1979 г.р.).

Пожар и взрывы снарядов на складе боеприпасов 275-й артиллерийской базы происходили за последние три года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и в августе 2006 года. В результате ЧП погибли 6 человек, ранения разной степени тяжести получили более 10.