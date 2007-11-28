Ехануров: БЮТ не будет против приватизации энергокомпаний

Народный депутат от НУ-НС Юрий ЕХАНУРОВ надеется, что фракция БЮТ в парламенте не будет против приватизации энергогенерирующих компаний, сторонником чего является НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе телефонной конференции с иностранными инвесторами.

«Я не помню заинтересованных (в приватизации от БЮТ), значит они не будут против»», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Напомним, сейчас вопрос капитальных инвестиций в энергетическую отрасль Украины стоит остро. По словам аналитика ИФГ «Сократ» Яна ЛИПЧИНСКОГО, на сегодня Минтопэнерго уже разработало Концепцию приватизации электроэнергетических компаний. Он сообщил, что в ней предусматривается формирование Фонда капитальных инвестиций для модернизации государственных энергокомпаний из средств, полученных от приватизации. Однако, по его словам, «осуществление приватизации все больше становится зависимым от политической ситуации в стране и потому продвигается медленно».