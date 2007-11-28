7 последних членов НУ-НС согласились подписать коалиционное соглашение
20:13, 28 ноября 2007Общество
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Об этом сообщила пресс-секретарь Президента
|Ирина ВАННИКОВА
В частности, в интервью УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА подтвердила, что сегодня Президент встретился с шестью депутатами, которые не поставили сви подписи под коалиционным соглашением, а с Иваном ПЛЮЩОМ переговорил по телефону.
Результатом встречи, по словам И.ВАННИКОВОЙ, стало то, что депутаты дали согласие поставить свои подписи под коалиционным соглашением с БЮТ.
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