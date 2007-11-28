В Белоруссии казнили бывшего милиционера

В республике Беларусь расстрелян бывший сотрудник правоохранительных органов, приговоренный к высшей мере наказания за серию убийств и изнасилования. О том, что приговор в отношении Александра Сергейчика приведен в исполнение, журналистам сообщили в Верховном суде республики. Место и точная дата казни не сообщаются.

Бывший сотрудник Гродненского райотдела департамента охраны МВД Белоруссии был признан виновным в шести убийствах, совершенных с особой жестокостью, а также изнасиловании, хищении огнестрельного оружия, его хранении и незаконном ношении и других преступлениях.

Приговор Сергейчику был вынесен 22 мая 2007 года.

Лента.ру