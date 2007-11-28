Стельмаха просят проверить деятельность «ИНГ-Банк Украина»

Всеукраинская общественная организация “Антирейдер” обратилась к председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ и председателю Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолию БАЛЮКУ с требованием провести тщательную проверку деятельности акционерного банка «ИНГ-Банк Украина».

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН, по результатам проверки „Антирейдер” считает необходимым лишить «ИНГ-Банк Украина» лицензии на какие-либо виды деятельности, связанные с ценными бумагами.

Кроме этого, ВОО “Антирейдер” обращает внимание центрального офиса ING Bank на отдельные аспекты деятельности его дочернего банка в Украине, которые подрывают высокую деловую репутацию материнского банковского учреждения.

“Обратиться к вам неотложно требует ситуация, сложившаяся из-за попытки «ИНГ-Банк Украина» вмешаться в корпоративный конфликт вокруг акций ОАО «Укртатнафта» на стороне акционеров этого общества, а также – действия руководства банка относительно сокрытия от уполномоченных компетентных органов информации, которая необходима для проведения оперативного расследования по делу о легализации средств, полученных преступным путем”, – говорится в заявлении.

В частности, в обращении отмечается, что своими корнями проблема уходит в 1999 год, когда AmRUZ TRADING AG (Швейцария) и SEAGROUP International, Inc (США) путем операции с необеспеченными векселями лишили государство собственности на 18,3% акций ОАО «Укртатнафта». Эта операция была проведена с многочисленными нарушениями валютного законодательства Украины, государству была нанесен ощутимый материальный ущерб. Благодаря удачным действиям представителей государства, говорится в заявлении, незаконно изъятые 18,3% акций «Укртатнафты» были переведены на счет НАК «Нафтогаз Украины». Однако, в ситуацию пытался вмешаться хранитель ценных бумаг «Укртатнафты» - «ИНГ-Банк Украина». По непонятным причинам «ИНГ-Банк Украина» подал судебный иск против финансовой компании «Укрнафтогаз», которая ведет реестр акционеров ОАО «Укртатнафта», обвинив «Укрнафтогаз» в якобы безосновательном списании акций, но списание проводилось во исполнение постановления Государственной исполнительной службы Украины, которое основывалось на вступившем в силу решении суда.

К тому же, отмечается в заявлении, «ИНГ-Банк Украина» выполняет сугубо технические функции хранителя ценных бумаг и не имеет правового основания каким-либо образом обжаловать или блокировать действия компании, которая ведет реестр акционеров ОАО «Укртатнафта». “Есть все основания утверждать – руководство «ИНГ-Банк Украина» имеет заинтересованность в том, чтобы Украина не могла установить контроль над «Укртатнафтой». Отметим, что Апелляционный суд Киева, руководствуясь действующим законодательством Украины, отказал «ИНГ-Банк Украина» в удовлетворении его безосновательного иска против ФК «Укрнафтогаз» - говорится в обращении.

Как отмечается в заявлении, «ИНГ-Банк Украина» на этом не остановился. Выполняя функции хранителя ценных бумаг ОАО «Укртатнафта», «ИНГ-Банк Украина» должен иметь полную, исчерпывающую информацию об акционерах этого общества. Однако руководство банка на протяжении длительного времени отказывает украинским компетентным органам в получении необходимой информации об этих подозрительных структурах.

“Таким образом, «ИНГ-Банк Украина» сознательно скрывает информацию о компаниях AmRUZ TRADING AG и SEAGROUP International, Inc от компетентных органов нашей страны, игнорируя их многочисленные запросы”, - говорится в заявлении.