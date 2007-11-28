На Азовстали поймали Годзиллу, за которым полгода гонялся Шуфрич

В Мариуполе поймали крокодила, сбежавшего из передвижного цирка полгода назад.

Как передает корреспондент УНИАН, крокодил был пойман на территории ТЭЦ Мариупольского меткомбината «Азовсталь» рабочим подрядной организации «Мариупольмонтаж» Василием АКИМОВЫМ.

По словам В.АКИМОВА, ему удалось без труда поймать крокодила, поскольку тот не оказывал сопротивления, потому что, по-видимому, замерз и находился в спячке.

В данное время за крокодилом выехали сотрудники МЧС.

Как сообщал УНИАН, крокодил по кличке Годзилла пропал 31 мая 2007 года на побережье Азовского моря во время гастролей в городе Киевского передвижного цирка.