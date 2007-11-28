Погода на 29 ноября - 3 декабря

Завтра в Украине осадков не ожидается. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах и Прикарпатье 8-13° мороза, на побережье морей около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части и Закарпатье 1-6° тепла.

30 ноября - облачная погода с прояснениями; без существенных осадков, только днем в западных областях мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега; температура ночью в западных и северных областях 4-9° мороза, в Карпатах до 13° мороза, на остальной территории 1-6° мороза, на побережье морей около 0°, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 3-8° тепла, в Крыму до 11°.

1 декабря - небольшой и умеренный дождь и мокрый снег (на юге преимущественно дождь); температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на севере Лвобережжя 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 8°. На дорогах страны, кроме юга, кое-где гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 1 декабря в южной части местами порывы 15-20 м/с.

2 декабря на Левобережье, 3 декабря в западной части мокрый снег и дождь; на остальной территории местами небольшие осадки (только 3 декабря в восточной части без существенных осадков). Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, в восточной части 2-7° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла, 3 декабря в Крыму и на юге Одесской области 7-12°.

В Киеве и области в четверг осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла; по области ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

30 ноября -1 декабря - облачно с прояснениями. 30 ноября без существенных осадков; температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. 1 декабря небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью от 3 мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывистый.

2-3 декабря - местами небольшие осадки, температура существенно не изменится.