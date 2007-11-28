Посольство Франции в Украине ввело новый порядок приема документов

Посольство Французской Республики в Украине ввело новый порядок приема документов на оформление виз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, ссылаясь на информацию Посольства.

Так, по данным пресс-службы, начиная с 26 ноября этого года, даты визовых собеседований на предмет получения Шенгенской визы будут назначаться только через визовый центр, с которым начало сотрудничать Посольство Франции.

При этом в сообщении МИД отмечается, что каждый заявитель должен предварительно оплатить стоимость услуги по назначению даты визового собеседования в размере 35 грн. в одном из филиалов «Проминвестбанка» (информацию относительно филиала можно найти на веб-сайте www.pib.com.ua). После внесения указанной суммы на соответствующий счет «Проминвестбанка» заявитель получает код, отметив который может заказать дату для подачи документов через Интернет (info@francevac-ua.com) или по телефонам: 38-050-117-90-30, 501-95-35.