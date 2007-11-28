Милиция обшарила ЦУМ, теперь ищет «минера»

13:40, 28 ноября 2007
Общество
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Звонили из помещения универмага

Милиционер возле здания ЦУМа. Сегодня около 11 часа утру поступило сообщение, что в Киеве на Крещатике заминировали Центральный универмаг. 28 ноябряСегодня утром неизвестный мужчина, позвонив по телефону в милиции, сообщил о заминировании здания ЦУМа, который находится на Крещатике.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, звонок поступил в 10.26, как было установлено, из телефона-автомата, который находится на втором этаже универмага.

После получения этого сообщения из здания универмага были эвакуированы сотрудники и посетители. После проверки, по результатам которой взрывчатки выявлено не было, работа ЦУМа была возобновлена.

Милиция принимает меры по розыску злоумышленника.

 

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