Милиция обшарила ЦУМ, теперь ищет «минера»
13:40, 28 ноября 2007Общество
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Звонили из помещения универмага
Сегодня утром неизвестный мужчина, позвонив по телефону в милиции, сообщил о заминировании здания ЦУМа, который находится на Крещатике.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, звонок поступил в 10.26, как было установлено, из телефона-автомата, который находится на втором этаже универмага.
После получения этого сообщения из здания универмага были эвакуированы сотрудники и посетители. После проверки, по результатам которой взрывчатки выявлено не было, работа ЦУМа была возобновлена.
Милиция принимает меры по розыску злоумышленника.
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