В Азовском море обнаружили нефтяные пятна длиной 4 км

В Херсонской области вблизи с. Стрелковое на Арабатской Стрелке выявлены на поверхности воды вдоль берега нефтяные пятна шириной 8-10 м длиной 4 км.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, уже дважды состоялись внеочередные заседания районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по этому вопросу. Определены первоочередные меры и назначены силы и средства для ликвидации последствий происшествия.

Образцы загрязняющего вещества, выявленные на побережье Азовского моря, будут доставлены в областную СЭС для изучения.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в акватории Азово-Черноморского бассейна в результате шторма силой 5-6 баллов потерпели кораблекрушение более 10 судов. В частности, в Керченском проливе разломался пополам танкер «Волганефть-139», из него вылились около 2 тыс. тонн мазута.