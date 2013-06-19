Украинские пограничники получили от США спецсредства на 34 млн долларов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Администрации Государственной пограничной службы Украины, спецсредства и оборудование получены в рамках выполнения программы международной технической помощи «Усиление пограничного менеджмента на государственной границе Украины», которая финансируется при участии Агентства уменьшения угроз Министерства обороны США.

Целью программы, которая была начата в Украине в 2004 году, является оказание помощи в выявлении и пресечении попыток незаконного перемещения оружия массового уничтожения через государственную границу Украины. Со дня запуска программа уже реализовывалась на украинско-молдавской, морской (на Черном и Азовском морях), украинско-российской, украинско-белорусской, украинско-польской участках государственной границы.

В рамках программы инспекторы Госпогранслужбы были проведены специальные курcы по обзорной работе по выявлению оружия массового уничтожения и ионизирующего излучения. Всего проведен 281 курс, подготовлены около 7,5 тыс. специалистов.

В Одессе прошли торжественные мероприятия по случаю завершения программы. В них приняли участие директор Международно-правового департамента Администрации Государственной пограничной службы Украины Александр Мельников, посол США в Украине Джон Теффт, заместитель директора Департамента международной безопасности и разоружения МИД Украины Игорь Кизим, начальник управления построения партнерства Департамента поддержки операций Агентства уменьшения угроз министерства обороны США Дон Браун, вице-президент подразделения поддержки ключевых программ компании «Рейтеон» Пол Мюллер, представители Министерства доходов и сборов Украины и другие гости.

Теффт поблагодарил пограничников за плодотворную и эффективную работу по реализации программы предотвращения распространения оружия массового уничтожения в Украине.