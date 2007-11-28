Подорожание проезда: в мэрии говорят одно, в объявлениях – другое (фото)

Стоимость проезда в столичных маршрутках повыситься не должна. Во всяком случае, в ближайшее время. Об этом во вторник, 27 ноября, заявил первый заместитель председателя КГГА Денис Басс.

По его словам, созданная комиссия из чиновников-транспортников и перевозчиков нынче отрабатывает возможный механизм компенсации возросших расходов маршруточников из горбюджета (на подобии того, как город дотирует общественный транспорт).

"Я не думаю, что жителям Киева стоит переживать, что цена возрастет. В столице этого не произойдет", — заверил Басс. При этом он заметил, что у властей к перевозчикам встречные требования — согласно новым правилам перевозок, маршрутки должны быть вместительными, двухдверными, исправными, водители должны четко проходить медосмотры и ездить не быстрее, чем 50 км/ч.

Вчера, правда, маршруточники заявили "Сегодня", что от требований повысить цену на проезд с 1 декабря пока не отказываются.