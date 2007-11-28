ФГИУ продает «Национальные авиалинии Украины»

Фонд государственного имущества Украины сегодня объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 100-процентного пакета акций ОАО "Национальные авиалинии Украины".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда госимущества, стартовая цена пакета составляет 14,9 млн. грн.

Конкурс состоится через 50 дней после публикации объявления.

Справка УНИАН. ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» основана в 1998 году на базе Киевского авиапредприятия ГАК "Авиалинии Украины" путем выделения из его состава в самостоятельную единицу.

Основными направлениями деятельности авиакомпании являются предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов на внутренних и международных маршрутах, а также аэрофотосъемка. С 2001 года авиакомпания полетов не выполняет.

Кредиторская задолженность авиакомпании не дает возможность выделить средства на возобновление парка самолетов и обновить полеты.

100% акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" принадлежат ФГИУ.

В 1998 году Арбитражный суд г.Киева объявил авиакомпанию "Национальные авиалинии Украины" банкротом. Уже в январе 1999 года суд вынес решение о приостановлении процедуры банкротства до завершения приватизации компании.

В мае 2000 года ФГИУ утвердил план реструктуризации авиакомпании "Национальные авиалинии Украины", в ходе которой планировалось на базе имущества компании создать несколько самостоятельных предприятий.

На протяжении 1999-2003 гг. было предпринято несколько попыток выставить на торги контрольный пакет акций авиакомпании, но не нашлось ни одного покупателя. Кредиторская задолженность "Национальных авиалиний Украины" на 1 октября 2002 года составляла свыше 30 млн. грн. В то же время, максимальная стоимость ликвидного имущества, находящегося на балансе авиакомпании, оценивается примерно в 18 млн. грн.

Кабинет министров планировал в 2006 году подготовить к приватизации 100% пакет акций ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины».