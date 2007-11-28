Одного из руководителей Минтранса подозревают в растрате 400 тыс. грн

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту растраты средств служебными лицами одного из государственных предприятий Министерства транспорта и связи Украины на общую сумму 400 тыс. грн., по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в организации преступления подозревается один из руководителей Министерства транспорта и связи.

Кроме того, Служба безопасности продолжает расследование ряда уголовных дел по фактам хищения государственных средств в особо крупных размерах служебными лицами этого же министерства, в частности, относительно нарушения процедур государственных закупок техники для потребностей транспортной отрасли, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 22 млн. грн.

СБ Украины принимает меры по привлечению виновных к установленной законом ответственности.