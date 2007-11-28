Янукович рассказал о разговоре с Ющенко

Главным заданием для правительства на следующий год должно стать преодоление отрицательного сальдо внешнеторгового баланса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании Кабинета министров.

«Это реально сделать в следующем году», - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что лучшее сальдо внешней торговли на сегодняшний день у Украины с Россией - самым крупным торговым партнером.

По словам и.о. премьера, экспорт в Россию вырос в 2,5 раза, а импорт – "процентов на 50". «Это очень важный показатель, и если мы удержим такие темпы, это нам даст значительное сокращение отрицательного сальдо внешнеторгового баланса», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что экономический блок Кабмина сейчас должен рассмотреть первоочередные законы, которые позволят экономике двигаться вперед.

“Как только начнет работать парламент, мы должны вместе с Президентом найти общий язык по всем этим направлениям. У нас был разговор, кстати, на эту тему, чтобы в первую очередь подать законы социальные и экономические, которые дадут возможность нам двигаться вперед”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер отметил, что на сегодняшнем заседании правительства пакет этих законопроектов будет частично рассмотрен.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-сентябре 2007 года составило 3 млрд. 710,4 млн. долл. против 1 млрд. 431,4 млн. долл. за аналогичный период прошлого года.

По итогам 9 месяцев 2007 года экспорт составил 41 млрд. 982,2 млн. долл. (за 9 мес. 2006 года - 33 млрд. 398,4 млн. долл.), импорт - 45 млрд. 692,6 млн. долл. (34 млрд. 829,8 млн. долл.).