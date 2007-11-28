Янукович рассказал о разговоре с Ющенко
И.о. премьера хочет найти общий язык
Главным заданием для правительства на следующий год должно стать преодоление отрицательного сальдо внешнеторгового баланса Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании Кабинета министров.
«Это реально сделать в следующем году», - подчеркнул он.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что лучшее сальдо внешней торговли на сегодняшний день у Украины с Россией - самым крупным торговым партнером.
По словам и.о. премьера, экспорт в Россию вырос в 2,5 раза, а импорт – "процентов на 50". «Это очень важный показатель, и если мы удержим такие темпы, это нам даст значительное сокращение отрицательного сальдо внешнеторгового баланса», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
Он подчеркнул, что экономический блок Кабмина сейчас должен рассмотреть первоочередные законы, которые позволят экономике двигаться вперед.
“Как только начнет работать парламент, мы должны вместе с Президентом найти общий язык по всем этим направлениям. У нас был разговор, кстати, на эту тему, чтобы в первую очередь подать законы социальные и экономические, которые дадут возможность нам двигаться вперед”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
Премьер отметил, что на сегодняшнем заседании правительства пакет этих законопроектов будет частично рассмотрен.
Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-сентябре 2007 года составило 3 млрд. 710,4 млн. долл. против 1 млрд. 431,4 млн. долл. за аналогичный период прошлого года.
По итогам 9 месяцев 2007 года экспорт составил 41 млрд. 982,2 млн. долл. (за 9 мес. 2006 года - 33 млрд. 398,4 млн. долл.), импорт - 45 млрд. 692,6 млн. долл. (34 млрд. 829,8 млн. долл.).