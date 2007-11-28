Газпром взял паузу на Туркменистан, а теперь вернется к Украине

После небольшой паузы Украина намерена продолжить переговоры с Россией о цене на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил и.о. министра топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

Он подчеркнул, что российские партнеры подписали новые условия по цене на газ с Туркменистаном, и это стало причиной того, что переговоры с Украиной еще не закончились. «Мы ждали окончания этих переговоров, сейчас мы их продолжим», - отметил Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, российский "Газпром" договорился с Туркменистаном о повышении цены на импортируемый газ до 130 долл. за тыс. куб. м в первой половине 2008 года со 100 долл. за тыс. куб. м в 2007 году.

Цена на второе полугодие 2008 года определена на уровне 150 долл. за тыс. куб. м.

"Формула цены, которая начнет действовать с 2009 года, будет определять цену поставок по долгосрочному контракту, вплоть до 2028 года", - заявил глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР.

"Газпром" перепродает основную часть среднеазиатского газа, в котором доминирует туркменский, в Украину. Украина покупает газ у фирмы-посредника, половина которой принадлежит "Газпрому", и рассчитывала, что прежние российско-туркменские договоренности останутся в силе. Цена на газ в 2008 году для Украины пока не согласована.

Ранее в отношениях между РФ и Туркменистаном действовал трехлетний контракт до 2009 года, согласно которому стоимость газа была установлена на уровне 100 долл. за тыс. куб. м.

Россия в последние годы повышает цену газа для сопредельных государств, однако в различном масштабе. Из-за этого Запад обвиняет Кремль в использовании экспортных возможностей для давления на нелояльные страны, такие как Украина и Грузия.

Президент России Владимир ПУТИН недавно пообещал Украине "мягкий" переход на рыночные условия поставок энергоносителей.

Поскольку при поставках в Украину российский газ смешивается с туркменским, удорожание последнего может привести к повышению цен для украинской стороны. Так, в связи с удорожанием туркменского газа с 1 января 2007 года цена для Украины поднялась с 95 до 130 долл. за тыс. куб. м.

В соответствии с межправительственными соглашениями, российский газовый холдинг обеспечивает транзит туркменского газа по территории России в Украину.

15 ноября в ходе встречи в Москве А.МИЛЛЕРА и Ю.БОЙКО были согласованы принципы формирования цены на газ в среднесрочной перспективе.

Ранее представители "Газпрома" заявляли, что цена газа для Украины в 2008 году может составить 160 долларов за тысячу кубометров, если стороны подпишут соглашение о поэтапном переходе на среднеевропейскую цену к 2011 году. Среднеевропейская цена на газ может достичь 300 долларов за тысячу кубометров уже в 2008 году.

До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долл. за тыс. куб. м, с января 2006 года - 95 долл. за тыс. куб. м, а с января 2007 года - 130 долл. за тыс. куб. м.