В Днепропетровске 19-летний юноша устроил стрельбу в школе

В Днепропетровске местный житель, 1988 года рождения, устроил стрельбу в средней школе № 10.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ Министерства внутренних дел.

Инцидент произошел 27 ноября около 12 часов. По свидетельству очевидцев и руководства учебного заведения, в здании школы юноша из хулиганских побуждений совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия и с места события скрылся.

Через 25 минут экипаж ГАИ на улице Симферопольской задержал злоумышленника. Свидетели подтвердили его причастность к содеянному.

Задержанный доставлен в районное отделение внутренних дел. Сейчас проводятся соответствующие следственные действия.

По данным ГАИ, во время преследования злоумышленника инспекторы дорожно-патрульной службы нашли на земле магазин от пистолета с четырьмя газовыми патронами калибра 9 мм.