Украина сохранила экономические позиции на рынках СНГ - министр

Украина поставляет странам СНГ наукоемкую продукцию, имеющую наибольшую добавленную стоимость, прежде всего машиностроения, электроэнергетики, транспортного машиностроения, это высокоинтеллектуальная продукция и Украина сохранила свое традиционное лидерство на рынке стран СНГ в этом направлении. Об этом 14 июня заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко в ходе дискуссии «Развитие Таможенного союза и экономической интеграции стран СНГ: перспективы украинского бизнеса» в рамках Первой международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners».

Директор государственного учреждения «Институт экономики и прогнозирования» НАН Украины Валерий Геец отметил, что наша страна переживает очень важный этап своего существования. «Украина находится в очень интересной ситуации: если она имеет торговый дефицит по товарам инвестиционного значения с Западом, то у нее есть избыток, то есть положительный баланс, товарооборота с Востоком. Украина - как технологический мост. Именно эти потоки определяют будущие инвестиции», - сказал Геец.

В рамках дискуссии он попросил сделать акцент на проблемах не только того бизнеса, который борется за доходы, но и того, который направляет свои усилия на будущее технологическое обновление, нужное странам, как на Западе, так и на Востоке.

В диспуте обсудили инвестиционно-инновационный потенциал экономик стран СНГ, либерализацию торговли и облегчение условий доступа на рынки стран Содружества, была дана оценка основным современным процессам и тенденциям мировой экономики в условиях интеграционных процессов, большое внимание уделялось новым формам и механизмам взаимодействия Украины со странами-членами Таможенного союза и ЕЭП в современных условиях.

Министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов отметил, что Украина обязательно постарается сохранить позитивные тенденции в сотрудничестве со странами СНГ, и документы, которые обсуждались и подписывались в последнее время со странами СНГ, этому содействуют. «Страны СНГ имеют для нас очень большое значение. Это сложилось исторически. Ментально мы очень близки. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы сотрудничество углублялось и расширялось. Нам интересно работать с этими странами. Мы внимательно изучаем те нормативные акты, которые принимаются», - сказал Прасолов.

Эту мысль поддержал и председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который отметил: «Переплетение наших экономик очень тесное, прежде всего в наукоемких отраслях - самолето-, ракето-, приборостроении. Ярким примером является ГП «Антонов». Кроме того, важно наше сотрудничество по транспортным коридорам, трубопроводам и энергетическим сетям. Я хотел бы сказал, что больший эффект дают встречи «практиков», сознающих жизненную необходимость сотрудничества».

Также Лебедев пожелал Украине, которая в следующем году будет председательствовать в СНГ, успешной работы.