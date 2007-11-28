Евросоюз выдвинул последнее требование относительно вступления Украины в ВТО

Европейский союз выдвинул последнее требование относительно вступления Украины в Всемирную торговую организацию, сообщили во вторник в Женеве официальные представители ВТО. Для того, чтобы стать 152-м членом этой всемирной организации, Киеву необходимо выполнить требование Брюсселя относительно пересмотра регуляции по экспортной пошлине, передает Немецкая волнасо ссылкой на АР. В то же время в Женеве добавляют, что Украина скорее всего присоединится ко Всемирной торговой организации раньше, чем соседняя Россия. „Ми находимся в постоянном контакте с Украиной, чтобы согласовать двусторонние вопросы относительно экспортной пошлины, которые еще остаются”, - сказал Петер Пауэр, спикер комиссара ЕС по вопросам торговли Петера Мендельсона. „Это очень важный вопрос для нас, и он должен быть решен до того, как процесс вступления будет завершен”, - отметил он. Планируется, что заседание рабочей группы, на котором рассмотрят доклад Украины относительно вступления в ВТО, состоится в Женеве в конце этой недели.