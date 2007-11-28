Спецоперация СБУ по борьбе с контрабандой продолжится

Спецоперация Службы безопасности Украины по борьбе с контрабандой «Цунами» продолжается, и с таможен, расположенных на границах, переносится на так называемые «внутренние таможни».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на заседании межведомственной рабочей группы по борьбе с контрабандой сообщил ее сопредседатель, временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Комментируя ситуацию, сложившуюся сегодня в Украине с противодействием контрабанде, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал: «Нам не хватает принципиальности позиции руководителей отдельных таможен».

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, на сегодняшний день по итогам проведения спецоперации “Цунами” возбуждено 12 уголовных дел. Кроме того, обнаружены нарушения на сумму около 7 млн. 600 тыс. грн., составлено 6 административных протоколов на сотрудников таможенных органов в Закарпатской, Волынской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.