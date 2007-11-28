Начальники ряда таможенных пунктов отстранены от должностей (список)

Начальники ряда украинских таможенных пунктов еще 21 ноября отстранены от занимаемых должностей.

Об этом вчера на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам борьбы с контрабандой сообщил генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, ссылаясь на информацию, предоставленную Генпрокуратуре Государственной таможенной службой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.МЕДВЕДЬКО, от занимаемых должностей отстранены начальник таможенного поста «Одесса-порт», «Одесса-грузовая», начальник таможенного пункта «Краковец», первый заместитель начальника Николаевской таможни и первый заместитель начальника Южной региональной таможни.

В целом А.МЕДВЕДЬКО согласился с критикой Президента Виктора ЮЩЕНКО в адрес правоохранительных органов в вопросе противодействия контрабанде.

«Правоохранительные органы в целом не дорабатывают в этом направлении», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

По его мнению, для преодоления этого явления «есть необходимость усилить репрессии со стороны судебных органов». Он пояснил это высказывание, в частности, тем, что только в этом году каждому второму, кто привлекался к ответственности за контрабанду - к лишению свободы, было назначено значительно меньшее наказание.

Во время совещания его участники приняли за основу проект программы деятельности рабочей группы, а также пришли к выводу, что необходимо рассмотреть вопрос о создании в регионах подразделений этой группы.

Второе заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам борьбы с контрабандой, которую возглавляют А.МЕДВЕДЬКО и руководитель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, должно состояться в будущем месяце.