Приватизация портов поможет спасти украинскую металлургию

У компаний, готовых заниматься оборудованием глубоководных портов в Крыму для приема сыпучих грузов, возникают проблемы с отводом земли.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной проблеме импорта в Украину кокса и коксующихся углей в связи с отсутствием портовых мощностей, заявил генеральный директор ассоциации «Укркокс» Анатолий СТАРОВОЙТ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на сегодня ряд компаний, представляющих украинский горно-металлургический бизнес, готовы инвестировать в создание мощностей по приему сыпучих грузов в глубоководных портах Крыма. “Они готовы создавать с государством совместные предприятия, так как вся инфраструктура портов остается в собственности государства, но у них возникают проблемы в отводом земли, возникают вопросы с охраной природы”, - отметил глава “Укркокса”.

Возможным решением создавшейся ситуации, по мнению А.СТАРОВОЙТА, может стать принятие закона о приватизации портов. “Возможно, также принятие закона о создании совместных предприятий на базе портов. Это позволит начать работы по расширению причальных стенок в портах, оборудованию портов углесосами для разгрузки судов и закрытыми складами для хранения и погрузки угля в вагоны, что позволит снять проблему запыления окружающей территории угольной пылью”, - сказал А.СТАРОВОЙТ и добавил: “Вы прекрасно представляете, что такое отвод земли, тем более в Крыму, принятие соответствующих законов также должно способствовать решению этого вопроса”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе пресс-конференции гендиректор «Укркокса» заявил, что отсутствие в Украине глубоководных портов не позволяет коксохимическим предприятиям восполнить дифицит отечественных коксующихся углей за счет импорта.

По данным А.СТАРОВОЙТА, в последние годы коксохимические заводы испытывают острый дефицит коксующегося угля - сырья, необходимого для производства кокса, без которого невозможна выплавка чугуна и стали. При этом, отмечает А.СТАРОВОЙТ, металлургические предприятия Украины продолжают наращивать объемы производства. «На сегодняшний день ситуация складывается так, что украинские угольщики поставляют нам все меньше коксующихся углей, что связано с уменьшением их запасов и необходимостью повышения безопасности работы в угольных шахтах. Одновременно происходит постоянное снижение импортных поставок высококачественных марок углей из России - где украинские коксохимики традиционно закупают недостающее сырье. В этом году мы произведем металлургический кокс, который идет на выплавцку чугуна, на уровне 15 млн. тонн, но металлургам в этом году необходимо 18 млн. тонн, если перещетать на уголь, то для такого объема необходимо около 27 млн. тонн коксующихся углей», - отметил глава «Укркокса».

Он также подчеркнул, что, по расчетам ассоциации «Укркокс», из-за дефицита сырья производство кокса, начиная с 2008 г., не превысит 17,5 млн. тонн. Тогда как потребности металлургов на следующий год составят более 19,5 млн. тонн кокса.

В сложившихся условиях, убежден А.СТАРОВОЙТ, «единственный выход для выживания украинской металлургии - увеличение и диверсификация импорта коксующегося угля. Не вместо украинского угля, а в дополнение к нему. Качественный коксующийся уголь есть на мировом рынке - это сырье, кроме России, добывается в Австралии, Китае, США, Канаде и перевозится крупнотоннажными морскими судами».

Однако, по словам А.СТАРОВОЙТА, сегодня в Украине нет ни одного порта, который был бы способен принять крупнотоннажные корабли и разгрузить их. «Все наши порты со времен СССР были ориентированы на экспорт угля, а не на их прием», - подчеркнул гендиректор «Укркокса».

Он считает необходимым срочное строительство в украинских портах мощностей, способных эффективно принимать сыпучие грузы. «Учитывая важность и масштабность задачи, ассоциация «Укркокс» считает целесообразной разработку государственной программы развития инфраструктуры для диверсификации импорта коксующегося угля», - подытожил А.СТАРОВОЙТ.