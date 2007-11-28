Начальник областной милиции о погибших, раненных и пьяных на дороге

На протяжении января-октября 2007 года количество дорожно-транспортных происшествие в Винницкой области возросло на 36,51%, или на 984 случая, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, - до 3 тыс. 679 случаев, в результате которых погиб 251 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании по вопросам безопасности дорожного движения сообщил начальник Управления МВД в Винницкой области Василий ПОЛИЩУК.

"Трагическая статистика по дорожно-транспортным происшествиям говорит сама за себя, в среднем ежесуточно на автодорогах области погибает один человек, 5 человек травмируются", - сказал он.

По словам В.ПОЛИЩУКА, за десять месяцев автоинспекторами были задержаны 13 тыс. 505 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Он отметил, что чаще всего ДТП с летальным исходом происходят именно по вине нетрезвых водителей.

Кроме того, В.ПОЛИЩУК отметил, что существует много проблем в сфере пассажирских перевозок: фактически разрушена система повседневного контроля за техническим состоянием автобусов, маршрутных такси.

"Нам крайне необходимо установить средства экстренного вызова, таксофоны, другое оборудование на объектах дорожного сервиса», - считает он.

В.ПОЛИЩУК информировал, что МВД подготовлено и поданы на утверждение правительства проекты постановлений, которые устанавливают жесткие условия к техническому состоянию транспортных средств.