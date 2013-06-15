В Киеве планируют запустить «легкое» метро

Такие планы развития транспортной сети Киева у городских властей в ближайшие годы, сообщают “Вести”.

Как рассказал автор схемы, главный специалист отдела мониторинга инженерно-транспортной структуры Киева при Главархитектуре Виктор Петрук, «легкое» метро - это нечто среднее между метро и трамваем. “Примером может служить наш скоростной трамвай, он не пересекает перекрестки, а идет по своей отдельной полосе. Мы предлагаем, чтобы этот рельсовый транспорт ездил не по центру дороги, как сейчас, а по крайним правым полосам. Так он не будет высаживать людей на проезжую часть и мешать движению другого транспорта, а для него будут оборудованы специальные остановки», - рассказал Петрук.

Остановок «легкого» метро планируют 15, а сами вагончики будут курсировать через весь Киев по кругу.

«От площади Победы до Контрактовой мы предполагаем строительство тоннеля, а весь круг трамвай будет проезжать за 32 минуты со скоростью 60 км в час. В кольцо будут вливаться три скоростных трамвайных линии: уже существующая Борщаговская и новые - Троещинская (пройдет по ул. Драйзера, Братиславской, Никитенко и Стальского) и Ленинградская (пройдет от Ленинградской пл. до Осокорков). Также трамвай на ДВРЗ продлится до Красного Хутора”, - сообщил Петрук.

По его подсчетам, новое «легкое» метро сможет перевозить в час до 28 тыс. пассажиров в одном направлении, что значительно облегчит жизнь жителям старой Дарницы, Троещины, Борщаговки. «Людям не нужно будет ездить на маршрутке, потом пересаживаться на метро и снова - на маршрутку. Сев на «легкое» метро на Ленинградской площади, через 10 минут пассажир окажется на Лыбидской, а с ул. Радужной за шесть минут очутится на Контрактовой площади», - добавил Петрук.

В ближайшее время эту схему должны рассмотреть на градсовете, а затем утвердить на Киевсовете.

«Это дополнение к Генплану. Вещь очень перспективная и правильная», - сказал заместитель главного архитектора Киева Андрей Вавриш.