Под Киевом обезврежена вооруженная банда

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

«Граждане Грузии, один из которых ранее судимый на территории Грузии, незаконно находясь на территории Украины, создали организованную группу - банду с целью совершения разбоев», - говорится в сообщении.

Так, участники банды совершили с целью ограбления разбойное нападение на семью бизнесменов в Киевской области.

Во время нападения бандиты нанесли телесные повреждения пенсионерке - закрытую черепно-мозговую травму, также ее внуку нанесли 27 колото-резаных ран и 5 огнестрельных ранений, сообщили в прокуратуре.

Действия участников преступной организации квалифицированы ст. 257 УК Украины, а именно: организация вооруженной банды с целью нападения на отдельных граждан, а также участие в такой банде и в совершении ею нападении, а также преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на преднамеренное убийство по корыстным побуждениям группой лиц) и ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбойное нападение организованной преступной группой).

Прокуратурой Киевской области осуществляется процессуальное руководство в указанном уголовном производстве.

Трем из четырех участников преступной организованной группы избрана мера пресечения – взятие под стражу. Один из участников преступной организованной группы объявлен в розыск.

За эти уголовные правонарушения предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, подчеркнули в прокуратуре.