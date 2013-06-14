Украина готова к иностранным инвесторам в финансовом секторе - НБУ

В НБУ полагают, что такие инвестиции будут не только окупаемы, но и надежны. Об этом заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Борис Приходько, в ходе панельной дискуссии "Финансовый сектор Украины: тенденции и перспективы". Дискуссия прошла при участии иностранных бизнесменов в рамках первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners.

"Сейчас мы должны раскрыть для международной общественности наши достижения, доказать, что инвестиции в украинскую банковскую систему не только прибыльны, но и надежны. Конференция ABC: Ukraine & Partners - отличная платформа для налаживания эффективного диалога с потенциальными инвесторами и решения текущих вопросов действующего в нашей стране иностранного бизнеса. Конференция такого уровня закладывает новый формат сотрудничества между бизнесом и властью, позволяет вести диалог на одном языке - "языке финансов". Это отличная возможность разрешения дискуссионных вопросов", - заявил в своем выступлении Борис Приходько.

Представитель Нацбанка очертил основные достижения финансового сектора экономики страны. Уровень прибыльности капитала банков Украины соответствует уровню передовых государств Еврозоны - более 3% по итогам 2012 года. НБУ существенно упростил доступ к кредитам рефинансирования, значительно снизив ставки по ним. На данный момент стоимость основных операций по рефинансированию определяется на уровне учетной ставки: сейчас это 7%. Совокупные активы банковского сектора за 2012 год увеличились на 56 млрд грн. За 5 месяцев текущего года - еще на 41 млрд грн.

Уменьшается стоимость кредитования. Средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте с начала 2013 г. уменьшилась с 18% до 16%.

Совершенствуется работа банков с проблемными кредитами. За первые 4 месяца текущего года часть негативно классифицируемой задолженности сократилась на 0.9 п.п. до 15,6%.

Растет доверие к банковской системе со стороны населения и бизнеса. На протяжении 2012 года депозитные вклады физических лиц увеличились на 58 млрд грн. За 5 месяцев текущего года - еще на 32 млрд. грн. При этом, рост объемов депозитных портфелей произошел исключительно в гривневой массе.

Средства юридических лиц также демонстрировали рост. За 2012 год - на 16 млрд грн. За 5 месяцев 2013-го - еще на 7 млрд грн..

По словам Бориса Приходько, такая позитивная динамика обеспечила рост ликвидности финансовых учреждений Украины. За 5 последних месяцев, среднесуточный объем корсчетов банков увеличился на 21% по сравнению с 2012 годом.

"Украинская банковская система доказала, что она в состоянии выдерживать давление, содействовать экономическому росту в стране и работать прибыльно. Результаты деятельности банковского сектора, которых мы достигли в этом году - тому подтверждение. Инвестиции в украинскую банковскую систему это не только прибыльно, но и надежно", - резюмировал первый заместитель главы НБУ.

Напомним, первая международная конференция "ABC: Ukraine & Partners", которая проходит 13-14 июня в Киеве, - форум высокого уровня при участии членов правительства Украины, глав правительств иностранных государств, международных экономических организаций, министров стран-партнеров Украины, топ-менеджеров ведущих инвестиционных, финансово-банковских и бизнес-организаций, руководителей торгово-промышленных палат и ассоциаций. Целью форума наряду с дальнейшим развитием диалога между властью и бизнесом является объединение усилий руководителей правительственных структур и лидеров бизнеса для поиска путей взаимоприемлемого сотрудничества и выработка путей преодоления негативного влияния глобального экономического кризиса.