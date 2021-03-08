В этом году активисты хотят привлечь внимание к ухудшению ситуации с правами женщин во время пандемии.

В Киеве сегодня проходит Марш к Международному дню защиты прав женщин.

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Как сообщает «Суспільне» в этом году активисты хотят привлечь внимание к ухудшению ситуации с правами женщин во время пандемии из-за COVID-19. Участники собрались на Михайловской площади и пошли к Крещатику. Они должны дойти до Почтовой площади.

По словам организаторов марша, пандемия обострила социальные проблемы и спровоцировала появление новых вызовов. Последствия кризиса особенно сильно сказались на женщинах.

"Почему мы молчим о домашнем насилии, уровень которого во времена COVID-19 все продолжает расти? Почему мы не говорим, что в основном на женщин была возложена обязанность заниматься дистанционным обучением детей? Что именно женщины вынуждены выполнять работу по присмотру, объем которой только увеличился, и совмещать ее с работой?",- говорится в заявлении организаторов.

Среди требований активистов: увеличение соцподдержки матерей, открытие государственных шелтеров для жертв домашнего насилия, ратификация Стамбульской конвенции.

По словам участников акции, на место также прибыли представители правых организаций, которые хотят помешать проведению марша.

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Автор: Дмитрий Захаров