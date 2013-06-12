В компании Ахметова рассказали, как восстановить украинскую промышленность

Об этом сообщил в своем блоге генеральный директор компании СКМ Олег Попов.

Как отмечает гендиректор СКМ, сегодня на капитальные инвестиции в Украине в среднем направляется 19% ВВП, однако их необходимый минимум для поддержания устойчивых темпов роста экономики составляет порядка 30 - 35%.

«Что должна решать модернизация в промышленности? Я назову три составляющие: экология, экономика и условия труда. Это как три родные сестры, неразрывно связанные между собой. Я считаю, что в долгосрочной перспективе нельзя быть экономически эффективными с плохими условиями работы и экологически грязными производствами», - пишет Попов. В своем блоге он высказывает убежденность, что в Украине бизнесу нужно делать больше, чем в Европе, в Америке и во многих странах Азии.

«Мы должны обеспечить не только собственную модернизацию, но и модернизацию городов, в которых мы работаем. Хотя бы отчасти. Сейчас много говорят о том, что бизнес может сделать для страны, для ее процветания: иногда – всерьез, зачастую – лозунгами. На самом деле ответ на этот вопрос простой: бизнес (по крайней мере – в промышленности) должен модернизировать свои предприятия, закупать продукцию подрядчиков (насколько возможно) в Украине и участвовать в модернизации городов», - считает руководитель СКМ.

Как известно, в 2012 г. группа СКМ увеличила вложения в развитие своих предприятий почти на 3 млрд. грн. по сравнению с 2011 годом. Так, инвестиции в развитие бизнеса и модернизацию предприятий холдингов «Метинвест» и ДТЭК в 2012 году составили 6,120 млрд. грн. и 10,330 млрд. грн. соответственно. В целом в развитие своих активов (без учета слияний и поглощений) группа вложила 17,98 млрд. грн. (в 2011 — 15,163 млрд. грн.).