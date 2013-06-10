Пьяному грозит 5 лет за избиение милиционера

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Досудебным следствием установлено, что во время выполнения оперативного задания работники сектора уголовного розыска Бориспольского горотдела ГУ МВД Украины в Киевской области увидели мужчину, который нарушал общественный порядок. Милиционеры попытались успокоить его. Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на требования сотрудников милиции не отреагировал. Затем он набросился на одного из милиционеров, нанеся ему удар кулаком в лицо, сообщили в прокуратуре. «Милиционер получил многочисленные повреждения», - говорится в сообщении.

Хулигана доставили в Бориспольский горотдел, где в ответ на просьбу работника милиции назвать фамилию и имя он снова ударил милиционера в лицо.

Судебно-медицинская экспертиза установила у милиционеров легкие телесные повреждения.

Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины, то есть в оказании сопротивления работнику правоохранительного органа во время исполнения им служебных обязанностей, и ч. 2 ст. 345 УК Украины, то есть в угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, отметили в прокуратуре.