Украинец победил на международном конкурсе пианистов

Как сообщает радио «Свобода», результаты стали известны накануне на церемонии в техасском городе Форт Уорс, где творческие соревнования проходят традиционно раз в четыре года.

Второе место заняла итальянская пианистка Беатрис Рана, третье – конкурсант из США Шон Чен.

Отмечается, что впервые этот конкурс состоялся в 1962 году, через 4 года после того, как американский пианист Ван Клиберн победил на первом Международном конкурсе имени Чайковского, проходившем в Москве. Считается, что победа Клиберна посодействовала определенному потеплению в отношениях между СССР и США.