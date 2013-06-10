Министр рассказал, где можно приобрести продукты дешевле

Так, в конце прошлой недели тамошние цены на овощи «борщового набора» были в среднем на 25% меньшими, чем в супермаркетах. В частности, на киевском рынке «Столичный» можно было приобрести «борщовый набор» на 36% дешевле, чем в магазине, на львовском «Шуваре» − на 34%, и на донецком «Господаре» − на 7,9%. Сэкономить, покупая на оптовых рынках, можно благодаря тому, что продукция реализуется непосредственно производителями, а перекупщики − отсутствуют. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«На оптовых рынках сельхозпродукции в течение всего года можно купить продукты питания по более низким ценам, по сравнению с розничными рынками и сетями супермаркетов. Это стало возможным благодаря тому, что продукция на ОРСП поступает непосредственно от производителя, а в цепочке сбыта отсутствует посредник. Поэтому теперь мы можем наблюдать, что цены на овощи «борщового набора» значительно ниже, чем в супермаркетах. Так, на рынке «Столичный» в Киеве можно было купить «борщовый набор» на 36% дешевле, чем в магазине, на «Шуваре» во Львове − на 34%, и на «Господаре» в Донецке − на 7,9%. Поэтому в среднем цены на «борщовый набор» на ОРСП примерно на 25% ниже, чем в магазинах», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр сообщил, что приобрести «борщовый набор» на «Шуваре» можно за 15,2 грн (в супермаркетах Львова − 20,48), на «Столичном» − за 19,2 грн (в супермаркетах Киева − 26,2), на «Господаре» − за 29,4 грн (в супермаркетах Донецка − 31,75).

Николай Присяжнюк также отметил, что государство прилагает максимум усилий, чтобы построить сеть оптовых рынков по всей стране. Это поспособствует тому, что украинцы смогут покупать сельхозпродукцию по доступным ценам, производители − оперативно ее реализовывать, а ОРСП станут важным элементом продовольственной логистики.

«Государство, в частности Минагрополитики, активно поддерживает развитие оптовых рынков. Мировой опыт уже показал, насколько эффективны такие инфраструктурные объекты. Поэтому мы продолжаем финансировать их строительство. В развитие сети ОРСП по состоянию на конец мая инвестировали 955 миллионов гривен, в том числе 279,4 миллиона гривен компенсации из государственного бюджета», − подчеркнул глава ведомства.