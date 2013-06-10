Гидрометцентр: В Украине есть только один современный радар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида журналистам на брифинге в понедельник.

«В Украине есть один современный радар – в аэропорту "Борисполь". Есть еще 6 неавтоматизированных в разных регионах Украины, но этого мало. Украине необходимо минимум 10 радарных систем для полного покрытия территории страны», - сказал Кульбида.

По его словам, современный метеорадар стоит от 3 до 5 млн евро. При этом Кульбида отметил, что еще 10 лет назад в Одессе работал метеорадар советского производства, однако сегодня он уже вышел из строя.

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В то же время директор Укргидрометцентра пояснил, что такие стихийные бедствия, которые на прошлой неделе возникли в Одессе и Симферополе, сложно поддаются прогнозированию даже при наличии современного метеорологического оборудования. По его словам, спрогнозировать можно, что подобная непогода разразится на территории определенного региона, однако точно указать место очень сложно.

Напомним, 8 июня в Симферополе прошел сильный дождь с градом, вследствие чего река Славянка вышла из берегов. После дождя несколько дорог оказались затопленными. В Одессе 7 июня также прошел сильный дождь, из-за которого практически остановилось уличное движение. До этого, 31 мая, во время разбушевавшейся стихии в Одессе 38 человек получили травмы различной степени тяжести. Ущерб, нанесенный городу ураганом, исчисляется десятками миллионов гривен.

Укргидрометцентр неоднократно заявлял о необходимости модернизации оборудования, что позволило бы украинским синоптикам получать метеоданные каждый час, а не каждые три, как это происходит сегодня. Такая периодичность дала бы возможность точного прогноза на краткосрочный период – 6-8 часов, а также позволила сузить территориальный разброс прогнозов, то есть появилась бы возможность делать прогнозы для небольших населенных пунктов.

На территории Украины работает 187 метеостанций, половина из которых нуждается в замене. Для более точной работы Укргидрометцентра нужно увеличить количество специальных радаров, позволяющих отслеживать перемещение воздушных масс и образование атмосферных явлений, автоматизировать метеостанции, способные передавать информацию в течение нескольких минут.